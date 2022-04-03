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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ ликвидировали замкомандира 83 бригады ВДВ РФ, — Генштаб

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ликвидирован подполковний
Фото: Скриншот из Telegram | Виталий Слабцов

По данным росСМИ, погиб подполковник Слабцов на Донбассе, а церемония прощания с ним произошла 1 апреля.

Украинские военные ликвидировали заместителя командира 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Виталия Слабцова. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 18:00.

Указывается, что бойцы ВСУ ликвидировал подполковника Виталия Слабцова. 83-я бригада дислоцируется в городе Уссурийск (Приморский край).

Отметим, что в российских СМИ написали, что церемония прощания со Слабцовым состоялась 1 апреля. Похоронили российского офицера в Рязанской области. А погиб он на Донбассе.

Также в Генштабе ВСУ отметили высокий уровень потерь российских войск. В частности, под Харьковом ВСУ уничтожили 80% личного состава 59-го танкового батальона.

Около 25 военных из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались принимать участие в боевых действиях и заявили о своем желании уволиться.

В Генеральном штабе также подчеркнули, что все факты нарушения ВС РФ Международного гуманитарного права документируются и передаются в судебные институции.

Напомним, 29 марта ВСУ ликвидировали командующего 200-й бригады ВС РФ полковника Дениса Курило.

25 марта стало известно о ликвидации командующего 49-й армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.