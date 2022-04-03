ЗСУ ліквідували замкомандира 83 бригади ВДВ РФ, — Генштаб

За даними росЗМІ, загинув підполковник Слабцов на Донеччині, а церемонія прощання з ним відбулася 1 квітня.

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Українські військові ліквідували заступника командира 81-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова. Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 18:00.

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Вказується, що бійці ЗСУ ліквідували підполковника Віталія Слабцова. 83 бригада дислокується в місті Уссурійськ (Приморський край).

Зазначимо, що у російських ЗМІ написали, що церемонія прощання зі Слабцовим відбулася 1 квітня. Поховали російського офіцера у Рязанській області. А загинув він на Донеччині.

Також у Генштабі ЗСУ підмітили високий рівень втрат російських військ. Зокрема, під Харковом ЗСУ знищили 80% особового складу 59-го танкового батальйону.

Близько 25 військових із 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовилися брати участь у бойових діях і заявили про своє бажання звільнитися.

У Генеральному штабі також наголосили, що всі факти порушення ЗС РФ Міжнародного гуманітарного права документуються та передаються до судових інституцій.

Нагадаємо, 29 березня ЗСУ ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ полковника Дениса Курила.

25 березня стало відомо про ліквідацію командувача 49-ї армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.