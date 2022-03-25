Українські військові ліквідували командувача 49-ї армії РФ Рязанцева, — нардеп

Російський генерал брав участь в операції в Сирії. Сама армія базується у Ставрополі.

Українські військові ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Якова Рязанцева. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Цього разу в пекло вирушив генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Рязанцев", — написав нардеп від фракції Європейська солідарність.

Додамо, що базується 49-а загальновійськова армія у Ставрополі. Рязанцев очолив армію у серпні 2020 року. Також російський генерал брав участь в операції у Сирії.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв про знищення передового командного пункту 49 армії на півдні України.

"За попередніми даними, було знищено передовий командний пункт 49 армії РФ на півдні", — заявив Арестович.

Тоді про загибель командувача Рязанцева не повідомлялося.

Зазначимо, що у телеграм-каналі Олексія Гончаренка часто бувають новини, які пізніше спростовуються. Наразі інших джерел, що підтверджують загибель російського генерала, немає.

Нагадаємо, 23 березня ЗСУ ліквідували тестя екскомандира бойовиків Гіркіна Сергія Ситоленка.

Також стало відомо, що облогою Маріуполя керує генерал-полковник Михайло Мізинцев.

20 березня українські військові знищили замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія.