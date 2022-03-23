ЗСУ ліквідували під Авдіївкою тестя екскомандира бойовиків Стрєлкова-Гіркіна (фото)
Сергія Ситоленка, який воював у лавах російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР" із 2014 року, було вбито пострілом українського снайпера.
Українські військовослужбовці ліквідували окупанта Сергія Ситоленка з позивним "Ситий", який був тестем колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це у своєму Twitter повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
За його словами, Сергія Ситоленка було ліквідовано снайпером Сил оборони України.
Офіцер ЗСУ зазначив, що тесть Стрєлкова-Гіркіна проходив службу в 3-й окремій мотострілецькій бригаді "Беркут", яка дислокувалася в окупованій Горлівці.
"8 років не давав спокою воїнам ЗСУ. Дякуємо снайперу Сил оборони України. Слава нації!" — додав Штефан у своїй публікації.
Інформацію про ліквідацію "Ситого" підтвердила його дочка Мирослава Регінська, яка одружена з Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. За її словами, Сергія Ситоленка було вбито пострілом українського снайпера в районі прифронтової Авдіївки.
"За всі 8 років війни — у нього не було жодної подряпини, а зараз — не довезли навіть до санчастини. Хотів бути похованим у рідному Верхньоторецькому... Всього три години тому він разом із командиром отримував гуманітарку від "Прапора" в Макіївці... Па, спочивай ій миром", — написала дружина Стрєлкова-Гіркіна в соцмережах.
Сам колишній командир проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін у своєму мікроблозі "ВКонтакте" зробив репост публікації дружини та написав, що "в їхню сім'ю прийшло горе".
Нагадаємо, 23 березня журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на дані НАТО, повідомив, що загальні втрати РФ у війні з Україною можуть становити від 30 до 40 тисяч солдатів. В Альянсі впевнені, що лише вбитими окупанти втратили до 15 тисяч військовослужбовців.
Також повідомлялося, що росЗМІ через велику кількість загиблих військових РФ змінили формулювання причини смерті російських солдатів в Україні.