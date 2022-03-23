ЗСУ ліквідували під Авдіївкою тестя екскомандира бойовиків Стрєлкова-Гіркіна (фото)

Сергія Ситоленка, який воював у лавах російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР" із 2014 року, було вбито пострілом українського снайпера.

Українські військовослужбовці ліквідували окупанта Сергія Ситоленка з позивним "Ситий", який був тестем колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це у своєму Twitter повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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За його словами, Сергія Ситоленка було ліквідовано снайпером Сил оборони України.

Офіцер ЗСУ зазначив, що тесть Стрєлкова-Гіркіна проходив службу в 3-й окремій мотострілецькій бригаді "Беркут", яка дислокувалася в окупованій Горлівці.

"8 років не давав спокою воїнам ЗСУ. Дякуємо снайперу Сил оборони України. Слава нації!" — додав Штефан у своїй публікації.

[ + – ] Під Авдіївкою снайпер ЗСУ ліквідував тестя Стрєлкова-Гіркіна

Інформацію про ліквідацію "Ситого" підтвердила його дочка Мирослава Регінська, яка одружена з Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. За її словами, Сергія Ситоленка було вбито пострілом українського снайпера в районі прифронтової Авдіївки.

"За всі 8 років війни — у нього не було жодної подряпини, а зараз — не довезли навіть до санчастини. Хотів бути похованим у рідному Верхньоторецькому... Всього три години тому він разом із командиром отримував гуманітарку від "Прапора" в Макіївці... Па, спочивай ій миром", — написала дружина Стрєлкова-Гіркіна в соцмережах.

Сам колишній командир проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін у своєму мікроблозі "ВКонтакте" зробив репост публікації дружини та написав, що "в їхню сім'ю прийшло горе".

[ + – ] Під Авдіївкою снайпер ЗСУ ліквідував тестя Стрєлкова-Гіркіна

Нагадаємо, 23 березня журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на дані НАТО, повідомив, що загальні втрати РФ у війні з Україною можуть становити від 30 до 40 тисяч солдатів. В Альянсі впевнені, що лише вбитими окупанти втратили до 15 тисяч військовослужбовців.

Також повідомлялося, що росЗМІ через велику кількість загиблих військових РФ змінили формулювання причини смерті російських солдатів в Україні.