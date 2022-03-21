Не "спецоперація в Україні": росЗМІ змінюють формулювання причин смерті солдат ЗС РФ

Міноборони РФ офіційно заявляє про 498 загиблих військових РФ під час вторгнення в Україну. Проте фактична кількість похованих уже перевищила ці цифри.

Низка російських видань почала змінювати формулювання причин смерті російських солдат під час вторгнення в Україну. Тенденцію зауважив грузинський волонтер InformNapalm Іраклій Комахідзе.

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Замість формулювання "загинув у процесі спецоперації з демілітаризації та денацифікації" російські ЗМІ почали писати "загинув у процесі спецоперації із захисту "ДНР", "ЛНР", Вітчизни та Мирного Неба над Росією в Україні в 2022 році" або "загинув у процесі спецоперації із захисту "ДНР" та "ЛНР".

[ + – ] Приклад оновленого формулювання

[ + – ] Другий варіант формулювання про смерть

Проте більшість видань, як і раніше, пише старе формулювання.

Міноборони РФ офіційно заявляє про 498 загиблих військових РФ під час вторгнення в Україну. Проте як наголосив український міністр оборони Олексій Резніков, на території Росії поховали вже більше військових, ніж визнає відомство. Додамо, що востаннє Міноборони публікувало дані про втрати 2 березня.

Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО підняли призовний вік до 65 років. А в "ЛНР" під мобілізацію потрапили навіть студенти вишів і технікумів.

За даними ЗСУ, за 25 днів повномасштабної війни РФ проти України держава-агресор втратила приблизно 15 тисяч солдатів.