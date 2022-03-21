Росія поховала більше солдат, ніж офіційно визнала втрат

Українські захисники та захисниці цілими підрозділами знищують "елітні" танкові, десантно-штурмові, інженерні й інші війська РФ.

Офіційні дані Кремля про загиблих росіян в Україні за 25 днів війни не узгоджуються з кількістю похоронок, які вже отримали родичі військовослужбовців РФ. Загиблих набагато більше. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

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Українські захисники та захисниці цілими підрозділами знищують російські танкові, десантно-штурмові, інженерні й інші війська, які раніше вважалися "елітними".

"З 24 лютого ЗСУ збили майже 100 літаків, 120 вертольотів і знищили приблизно 500 танків і 1,5 тис. бронемашин", — зазначив Резніков, додавши, що зараз РФ збирає найманців з усього світу і робить відчайдушні спроби залучити у війну військовослужбовців білоруської армії.

Про роль захисників Маріуполя

За словами Резнікова, противник уже не мріє захопити Київ, російські війська захлинулися у Чернігівській і Сумській областях, а також отримали болісні удари під Харковом, у Миколаївській, Херсонській і Луганській областях.

Глава МО України зазначив роль у руйнуванні планів ворога героїчних захисників Маріуполя, завдяки самовідданості та надлюдській мужності яких врятовано десятки тисяч людей по всій Україні.

"Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, й Одесу. Усі це мають розуміти", — наголосив міністр.

Жителі Херсона, Енергодара й інших населених пунктів, які виходять на беззбройні протести проти окупантів, демонструють незламну волю українського народу.

Продовольча криза

Напад Росії, за словами міністра, може викликати глобальну продовольчу кризу, про що раніше лунали неодноразові попередження.

"Не варто будувати ілюзії. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти сил противника, що переважає, а також перебуває під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми переможемо ворога за рахунок кращої організованості. Важливим є внесок кожного", — зазначив чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що 203-мм САУ "Піон" безперервно завдає ударів по позиціях ворожих російських військ. Самохідна артустановка здатна вести обстріл на відстані до 47,5 км.