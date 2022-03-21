203-мм САУ "Піон" без перерв завдає ударів по позиціях ворога (відео)

Самохідна артустановка здатна стріляти на дистанцію до 47,5 км. "Навелися, влупили, змінили позицію", — каже боєць про роботу підрозділу.

Усі підрозділи Об'єднаних сил цілодобово працюють по позиціях ворога. Про це повідомляє АрміяInform.

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Вказується, що артилеристи від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працюють для відбиття нападу. Для цього "Піони" посилають 203-мм "аргументи" про злочинні дії ЗС РФ.

Характеристики САУ дозволяють вести стрільбу на дистанцію від 8,4 до 47,5 км.

"Працюємо в складі всього підрозділу. Розгорнулися, навелися, влупили, змінили позицію. І так весь час. Чи вистачає часу на відпочинок? Адреналін і бажання знищити цю цинічну наволоч надихають, як ніколи. Хлопці в підрозділі досвідчені, мотивовані, так що робитимуть те, що вміють найкраще", — кажуть воїни-артилеристи.

Нагадаємо, 18 березня бригада Лицарів зимового походу показала знищення техніки ЗС РФ зі "Стугни-П".

17 березня ЗСУ знищили командний пункт 35-ї армії РФ артилерійським вогнем.