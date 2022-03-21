203-мм САУ "Пион" без перерывов наносит удары по позициям врага (видео)

Самоходная артустановка способна вести стрельбу на дистанцию до 47,5 км. "Навелись, влупили, изменили позицию", — говорит боец о работе подразделения.

Все подразделения Объединенных сил круглосуточно работают по позициям врага. Об этом сообщает АрміяInform.

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Указывается, что артиллеристы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину работает для отражения нападения. Для этого "Пионы" посылают 203-мм "аргументы" о преступных действиях ВС РФ.

Характеристики САУ позволяют вести стрельбу на дистанцию от 8,4 до 47,5 км.

"Работаем в составе всего подразделения. Развернулись, навелись, влупили, изменили позицию. И так все время. Хватает ли времени на отдых? Адреналин и желание уничтожить эту циничную сволочь вдохновляют, как никогда. Ребята в подразделении опытные, мотивированные, так что будут делать то, что умеют лучше всего", — говорят воины-артиллеристы.

Напомним, 18 марта бригада Рыцарей зимнего похода показала уничтожение техники ВС РФ из "Стугны-П".

17 марта ВСУ уничтожили командный пункт 35-й армии РФ артиллерийским огнем.