Бригада рыцарей Зимнего похода показала уничтожение техники врага из Стугны-П (видео)

Украинские бойцы показали работу по вражеской артиллерии ВС РФ. "Эмоции наших военных зашкаливают", — написали в пресс-службе бригады.

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода показали уничтожение российской бронетехники из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Видео опубликовано на странице бригады Facebook.

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"На видео уничтожения расчета оккупантов. Эмоции наших военных зашкаливают", — гласит подпись к видео.

Как пишет Defense Express, на видео скорее всего, видна САУ российских войск. Во втором эпизоде показано уничтожение ЗРК "Тор" или "Тунгуска". В обоих случаях технику уничтожали с возвышением над целью. Возможно, это сделано из-за стрельбы из низины.

Что такое ПТРК "Стугна-П"

[ + – ] "Стугна-П" Фото: Википедия

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" разработан силами КБ "Луч". Представляет собой полуавтоматический комплекс 2 поколения. Оператор должен наводить ракету к цели на всем ее пути.

Основные характеристики:

Дальность стрельбы от 100 до 5000 м

Калибр — 130 мм

тандемно-кумулятивная ракета способна пробить 800 мм брони

Напомним, украинский спецназ уничтожил броневик "Тигр" и БТР с российским десантом в ходе засады.

16 марта главнокомандующий ВСУ показал уничтожение танкового полка ВС РФ на Харьковщине.