Бригада рыцарей Зимнего похода показала уничтожение техники врага из Стугны-П (видео)
Украинские бойцы показали работу по вражеской артиллерии ВС РФ. "Эмоции наших военных зашкаливают", — написали в пресс-службе бригады.
Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода показали уничтожение российской бронетехники из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Видео опубликовано на странице бригады Facebook.
"На видео уничтожения расчета оккупантов. Эмоции наших военных зашкаливают", — гласит подпись к видео.
Как пишет Defense Express, на видео скорее всего, видна САУ российских войск. Во втором эпизоде показано уничтожение ЗРК "Тор" или "Тунгуска". В обоих случаях технику уничтожали с возвышением над целью. Возможно, это сделано из-за стрельбы из низины.
Что такое ПТРК "Стугна-П"
Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" разработан силами КБ "Луч". Представляет собой полуавтоматический комплекс 2 поколения. Оператор должен наводить ракету к цели на всем ее пути.
Основные характеристики:
- Дальность стрельбы от 100 до 5000 м
- Калибр — 130 мм
- тандемно-кумулятивная ракета способна пробить 800 мм брони
Напомним, украинский спецназ уничтожил броневик "Тигр" и БТР с российским десантом в ходе засады.
16 марта главнокомандующий ВСУ показал уничтожение танкового полка ВС РФ на Харьковщине.