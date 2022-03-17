"Острожно, мины": Залужный показал уничтожение танкового полка ВС РФ на Харьковщине

Колонна вражеской техники двигалась по направлению в Камянку, однако бойцам ВСУ удалось остановить продвижение войск.

Украинские военные уничтожили колонну техники 437-го учебного полка Вооруженных сил РФ по направлению в Камянку Харьковской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

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Указывается, что колонна техники принадлежала 437-му учебному полку и батальоно-тактической группе 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ.

Техника двигалась по направлению в Камянку Харьковской области.

"Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — подчеркнул Залужный.

[ + – ] Камянка находится южнее Изюма

Указывается, что дата съемки 16 марта. Вероятно, именно эти боевые действия показал с воздуха начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook. Он писал, что в бой Россия бросает солдатов срочной службы.

Напомним, по информации Фокуса, под Изюмом войска РФ применили фосфорные боеприпасы.

15 марта заммэра Изюма заявил, что ситуация в городе не лучше, чем в Мариуполе. В городе нет никаких коммуникаций и не работают гуманитарные коридоры.