"Острожно, мины": Залужный показал уничтожение танкового полка ВС РФ на Харьковщине
Колонна вражеской техники двигалась по направлению в Камянку, однако бойцам ВСУ удалось остановить продвижение войск.
Украинские военные уничтожили колонну техники 437-го учебного полка Вооруженных сил РФ по направлению в Камянку Харьковской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
Указывается, что колонна техники принадлежала 437-му учебному полку и батальоно-тактической группе 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии Вооруженных сил РФ.
Техника двигалась по направлению в Камянку Харьковской области.
"Однако противник был умело остановлен нашими воинами", — подчеркнул Залужный.
Указывается, что дата съемки 16 марта. Вероятно, именно эти боевые действия показал с воздуха начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook. Он писал, что в бой Россия бросает солдатов срочной службы.
Напомним, по информации Фокуса, под Изюмом войска РФ применили фосфорные боеприпасы.
15 марта заммэра Изюма заявил, что ситуация в городе не лучше, чем в Мариуполе. В городе нет никаких коммуникаций и не работают гуманитарные коридоры.