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Военный Фокус Российско-украинская война

Битва за Изюм: украинские военные отбили атаку войск РФ после форсирования реки (фото)

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уничтожение войск рф
Поражение скопления техники ВС РФ

По словам Максима Стрельникова из горсовета, РФ бросает в бой военных срочной армии.

Украинские военные продолжают отражать атаки на Изюм. Бои точились вокруг Изюмского рыбного хозяйства. Об этом сообщает начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook.

По словам Стрельника, бои не стихают. Россия бросает в бой военных срочной армии.

"Российские оккупанты прорвались через речку в районе Барвинковской трассы, но были полностью уничтожены у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова кидают на верную смерть своих солдат-срочник, которые бесславно гибнут в середине металлолома российской армии", — написал Стрельников.

бои за изюм
Примерное место боев

Он также добавил, что ВС РФ разбегаются по полям Изюмского района, но благодаря ВСУ их ликвидируют.

Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
поражение войск рф
Бои за Изюм
атака войск рф
Бои за Изюм
уничтожение вс рф
Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
Бои за Изюм
поражение войск рф
атака войск рф
уничтожение вс рф

В пророссийских телеграм-каналах утверждают, что бои в Изюме сосредоточены вокруг южной части города. ВС РФ якобы зашли в поселок Камена на юге и "отрезали изюмскую группировку ВСУ от подвоза боеприпасов и продовольствия". Каких-либо подтверждений данному заявлению не последовало.

Напомним, по информации Фокуса, под Изюмом войска РФ применили фосфорные боеприпасы.

15 марта заммэра Изюма заявил, что ситуация в городе не лучше, чем в Мариуполе. В городе нет никаких коммуникаций и не работают гуманитарные коридоры.