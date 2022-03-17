Битва за Изюм: украинские военные отбили атаку войск РФ после форсирования реки (фото)

По словам Максима Стрельникова из горсовета, РФ бросает в бой военных срочной армии.

Украинские военные продолжают отражать атаки на Изюм. Бои точились вокруг Изюмского рыбного хозяйства. Об этом сообщает начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Стрельника, бои не стихают. Россия бросает в бой военных срочной армии.

"Российские оккупанты прорвались через речку в районе Барвинковской трассы, но были полностью уничтожены у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова кидают на верную смерть своих солдат-срочник, которые бесславно гибнут в середине металлолома российской армии", — написал Стрельников.

[ + – ] Примерное место боев

Он также добавил, что ВС РФ разбегаются по полям Изюмского района, но благодаря ВСУ их ликвидируют.

[ + – ] Бои за Изюм [ + – ] Бои за Изюм [ + – ] Бои за Изюм [ + – ] Бои за Изюм [ + – ] Бои за Изюм [ + – ] Бои за Изюм

В пророссийских телеграм-каналах утверждают, что бои в Изюме сосредоточены вокруг южной части города. ВС РФ якобы зашли в поселок Камена на юге и "отрезали изюмскую группировку ВСУ от подвоза боеприпасов и продовольствия". Каких-либо подтверждений данному заявлению не последовало.

Напомним, по информации Фокуса, под Изюмом войска РФ применили фосфорные боеприпасы.

15 марта заммэра Изюма заявил, что ситуация в городе не лучше, чем в Мариуполе. В городе нет никаких коммуникаций и не работают гуманитарные коридоры.