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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Битва за Ізюм: українські військові відбили атаку військ РФ після форсування річки (фото)

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знищення військ Росії
Ураження накопиченої техніки ЗС РФ

За словами Максима Стрельника з міськради, РФ кидає у бій військових строкової армії.

Українські військові продовжують відбивати атаки на Ізюм. Бої точилися навколо Ізюмського рибного господарства. Про це повідомляє начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook.

За словами Стрельника, бої не вщухають. Росія кидає у бій військових строкової армії.

"Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були повністю знищені біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову й знову кидають на вірну смерть своїх солдат-строковиків, які безславно гинуть у середині металобрухту російської армії", — написав Стрельник.

бої за родзинки
Приблизне місце боїв

Він також додав, що ЗС РФ розбігаються по полях Ізюмського району, але завдяки ЗСУ їх ліквідують.

Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм
Бої за Ізюм

У проросійських телеграм-каналах стверджують, що бої в Ізюмі зосереджені навколо південної частини міста. ЗС РФ нібито зайшли в селище Камена на півдні та "відрізали ізюмське угруповання ЗСУ від підвезення боєприпасів і продовольства". Будь-яких підтверджень цієї заяви не було.

Нагадаємо, за інформацією Фокусу, під Ізюмом війська РФ застосували фосфорні боєприпаси.

15 березня заступник мера Ізюма заявив, що ситуація в місті не краща, ніж у Маріуполі. У місті немає жодних комунікацій і не працюють гуманітарні коридори.