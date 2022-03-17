Битва за Ізюм: українські військові відбили атаку військ РФ після форсування річки (фото)

За словами Максима Стрельника з міськради, РФ кидає у бій військових строкової армії.

Українські військові продовжують відбивати атаки на Ізюм. Бої точилися навколо Ізюмського рибного господарства. Про це повідомляє начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook.

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За словами Стрельника, бої не вщухають. Росія кидає у бій військових строкової армії.

"Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були повністю знищені біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову й знову кидають на вірну смерть своїх солдат-строковиків, які безславно гинуть у середині металобрухту російської армії", — написав Стрельник.

[ + – ] Приблизне місце боїв

Він також додав, що ЗС РФ розбігаються по полях Ізюмського району, але завдяки ЗСУ їх ліквідують.

[ + – ] Бої за Ізюм [ + – ] Бої за Ізюм [ + – ] Бої за Ізюм [ + – ] Бої за Ізюм [ + – ] Бої за Ізюм [ + – ] Бої за Ізюм

У проросійських телеграм-каналах стверджують, що бої в Ізюмі зосереджені навколо південної частини міста. ЗС РФ нібито зайшли в селище Камена на півдні та "відрізали ізюмське угруповання ЗСУ від підвезення боєприпасів і продовольства". Будь-яких підтверджень цієї заяви не було.

Нагадаємо, за інформацією Фокусу, під Ізюмом війська РФ застосували фосфорні боєприпаси.

15 березня заступник мера Ізюма заявив, що ситуація в місті не краща, ніж у Маріуполі. У місті немає жодних комунікацій і не працюють гуманітарні коридори.