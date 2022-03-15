Ситуація нічим не краща за Маріуполь, — заммера про стан справ в Ізюмі

За словами Володимира Мацокіна, в місті немає світла, води, тепла та їжі, а кількість гуманітарної допомоги, що поставляється, недостатня.

Ізюм уже два тижні перебуває в оточенні. У ньому немає води, світла, тепла, їжі, зв'язку та ліків. Про ситуацію у місті повідомив заступник мера Володимир Мацокін у Facebook.

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За словами чиновника, у місті нема кому ховати загиблих громадян. Мешканці не можуть отримати медичної допомоги. Також є проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги, її кількості недостатньо.

Із міста немає можливості вивезти людей.

"Ситуація нічим не краща за Маріуполь. Отримуємо інформацію, що ті, хто вцілів під обстрілами, помирають від хвороб і відсутності ліків. …Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом", — заявив Мацокін.

Також місто "розрізане" навпіл. Між частинами міста немає сполучення через підірвані мости. Тому Мацокін вимагає створення термінових гуманітарних коридорів як у бік Харкова, так і в бік Слов'янська.

Нагадаємо, 14 березня українські військові пішли в контрнаступ під Ізюмом, щоб відкинути війська РФ від міста.

11 березня повідомлялося, що "зелений коридор" у місті не відкрився через запеклі бої.