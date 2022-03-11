"Зелений коридор" не відкрився: в Ізюмі тривають запеклі бої (відео)

У міськраді заявили, що прилеглі села по-варварському обстрілюють російські окупанти.

В Ізюмі не запрацював гуманітарний коридор для евакуації населення та передачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє голова відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

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За словами керівника, ні гуманітарна допомога від "Червоного хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли пройти через "зелений коридор" в Ізюмі.

"З ранку в місті почався запеклий бій і вибухи не вщухають. Найближчі села також по-варварському обстрілюють російські окупанти", — заявив Стрельник.

Він також додав, що відстоюють місто Збройні сили та територіальна оборона. Ворог атакує південну частину міста.

10 березня з Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси з 2000 людей. Жителів міста за бажанням могли перевезти до Дніпра з Лозової.

Нагадаємо, 8 березня ЗС РФ знищили лікарню в Ізюмі. Багато хворих залишилося під завалами будівлі.

За словами голови ОДА Олега Синєгубова, найскладніша ситуація на Харківщині в Ізюмі. Місто обстрілюють авіацією та артилерією.