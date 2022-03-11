"Зелений коридор" не відкрився: в Ізюмі тривають запеклі бої (відео)
У міськраді заявили, що прилеглі села по-варварському обстрілюють російські окупанти.
В Ізюмі не запрацював гуманітарний коридор для евакуації населення та передачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє голова відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.
За словами керівника, ні гуманітарна допомога від "Червоного хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли пройти через "зелений коридор" в Ізюмі.
"З ранку в місті почався запеклий бій і вибухи не вщухають. Найближчі села також по-варварському обстрілюють російські окупанти", — заявив Стрельник.
Він також додав, що відстоюють місто Збройні сили та територіальна оборона. Ворог атакує південну частину міста.
10 березня з Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси з 2000 людей. Жителів міста за бажанням могли перевезти до Дніпра з Лозової.
Нагадаємо, 8 березня ЗС РФ знищили лікарню в Ізюмі. Багато хворих залишилося під завалами будівлі.
За словами голови ОДА Олега Синєгубова, найскладніша ситуація на Харківщині в Ізюмі. Місто обстрілюють авіацією та артилерією.