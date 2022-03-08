Хворі вибиралися з-під завалів як могли: окупанти зруйнували лікарню в Ізюмі

"Ймовірно, чергова секретна база НАТО", — написав заступник міського голови Володимир Мацокін, коментуючи руйнування.

Російські окупанти повністю знищили центральну міську лікарню в Ізюмі на Харківщині. Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін у Facebook.

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"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилося, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", — написав Мацокін.

Також він зазначив, що в міську лікарню держава вклала десятки мільйонів гривень. У медичному закладі існувало сучасне обладнання, кисневі станції, томографи. Сучасне приймальне відділення лікарні було збудовано лише пів року тому.

[ + – ] Допис Володимира Мацокіна

"Але на думку росіян, тут, мабуть, також була чергова база НАТО", — додав Мацокін.

Зазначимо, вже кілька днів продовжуються постійні авіаційні та артилерійські обстріли Ізюма з боку російських військ.

Учора Володимир Мацокін повідомляв про значні руйнування в місті та страждання місцевих жителів.

"Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, відчаю та сліз. Центр міста – від ринку до 1 школи — суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі, дірки від снарядів у багатоповерхівках. Більше немає автовокзалу, судна, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів та контор, у приміщенні лікарні немає вікон, у дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща", — повідомляє заступник міського голови Ізюма.

Також він наголосив, що в Ізюмі ніколи не базувався жоден військовий.

"Але головне – люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв'язок. Немає можливості централізовано виїхати. У лікарні породіллі, котрі лежать з немовлятами у підвалах. Немає ліків!!! Немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли. Люди шостий день у бомбосховищах, вони не бачать сонця!" — пише Мацокін.

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