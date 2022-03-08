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Хворі вибиралися з-під завалів як могли: окупанти зруйнували лікарню в Ізюмі

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Родзинки, лікарня, обстріли
Фото: Facebook | Окупанти зруйнували лікарню в Ізюмі

"Ймовірно, чергова секретна база НАТО", — написав заступник міського голови Володимир Мацокін, коментуючи руйнування.

Російські окупанти повністю знищили центральну міську лікарню в Ізюмі на Харківщині. Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін у Facebook.

"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилося, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", — написав Мацокін.

Також він зазначив, що в міську лікарню держава вклала десятки мільйонів гривень. У медичному закладі існувало сучасне обладнання, кисневі станції, томографи. Сучасне приймальне відділення лікарні було збудовано лише пів року тому.

Допис Володимира Мацокіна

"Але на думку росіян, тут, мабуть, також була чергова база НАТО", — додав Мацокін.

Зазначимо, вже кілька днів продовжуються постійні авіаційні та артилерійські обстріли Ізюма з боку російських військ.

Учора Володимир Мацокін повідомляв про значні руйнування в місті та страждання місцевих жителів.

"Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, відчаю та сліз. Центр міста – від ринку до 1 школи — суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі, дірки від снарядів у багатоповерхівках. Більше немає автовокзалу, судна, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів та контор, у приміщенні лікарні немає вікон, у дитячу спортивну школу влучив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща", — повідомляє заступник міського голови Ізюма.

Також він наголосив, що в Ізюмі ніколи не базувався жоден військовий.

"Але головне – люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв'язок. Немає можливості централізовано виїхати. У лікарні породіллі, котрі лежать з немовлятами у підвалах. Немає ліків!!! Немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли. Люди шостий день у бомбосховищах, вони не бачать сонця!" — пише Мацокін.

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