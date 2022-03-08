Больные выбирались из-под завалов как могли: оккупанты разрушили больницу в Изюме

"Вероятно, очередная секретная база НАТО", — написал заместитель городского головы Владимир Мацокин, комментируя разрушения.

Российские оккупанты полностью уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", — написал Мацокин.

Также он отметил, что в городскую больницу государство вложило десятки миллионов гривен. В медицинском учреждении было современное оборудование, кислородные станции, томографы. Современное приемное отделение больницы было построено только полгода назад.

[ + – ] Пост Владимира Мацокина

"Но по мнению россиян, здесь, видимо, также была очередная натовская база", — добавил Мацокин.

Отметим, уже несколько дней продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы Изюма со стороны российских войск.

Вчера Владимир Мацокин сообщал о значительных разрушениях в городе и страданиях местных жителей.

"Изюм это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез. Центр города – от рынка до 1 школы — сплошная руина. Груды камней, воронки, изуродованные деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках. Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", — сообщает заместитель городского головы Изюма.

Также он подчеркнул, что в Изюме никогда не базировался ни один военный.

"Но главное – люди. Нет еды, элементарного хлеба. Нет воды, света, газа, тепла, не работает связь. Нет возможности централизованно уехать. В больнице роженицы, лежащие с младенцами в подвалах. Нет лекарств!!! Нет возможности завезти гуманитарную помощь из-за сплошных артобстрелов. Люди шестой день в бомбоубежищах, они не видят солнца!" — пишет Мацокин.

Ранее Фокус сообщал о том, что очень сложная ситуация сейчас и в Мариуполе Донецкой области. Украина уже третий раз не может эвакуировать гражданских из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ. Жертвой войны стала 6-летняя девочка, которая из-за блокады Мариуполя скончалась от обезвоживания.