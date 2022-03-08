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Военный Фокус Российско-украинская война

Больные выбирались из-под завалов как могли: оккупанты разрушили больницу в Изюме

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Изюм, больница, обстрелы
Фото: Facebook | Оккупанты разрушили больницу в Изюме

"Вероятно, очередная секретная база НАТО", — написал заместитель городского головы Владимир Мацокин, комментируя разрушения.

Российские оккупанты полностью уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин в Facebook.

"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", — написал Мацокин.

Также он отметил, что в городскую больницу государство вложило десятки миллионов гривен. В медицинском учреждении было современное оборудование, кислородные станции, томографы. Современное приемное отделение больницы было построено только полгода назад.

Пост Владимира Мацокина

"Но по мнению россиян, здесь, видимо, также была очередная натовская база", — добавил Мацокин.

Отметим, уже несколько дней продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы Изюма со стороны российских войск.

Вчера Владимир Мацокин сообщал о значительных разрушениях в городе и страданиях местных жителей.

"Изюм это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез. Центр города – от рынка до 1 школы — сплошная руина. Груды камней, воронки, изуродованные деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках. Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища", — сообщает заместитель городского головы Изюма.

Также он подчеркнул, что в Изюме никогда не базировался ни один военный.

"Но главное – люди. Нет еды, элементарного хлеба. Нет воды, света, газа, тепла, не работает связь. Нет возможности централизованно уехать. В больнице роженицы, лежащие с младенцами в подвалах. Нет лекарств!!! Нет возможности завезти гуманитарную помощь из-за сплошных артобстрелов. Люди шестой день в бомбоубежищах, они не видят солнца!" — пишет Мацокин.

Ранее Фокус сообщал о том, что очень сложная ситуация сейчас и в Мариуполе Донецкой области. Украина уже третий раз не может эвакуировать гражданских из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ. Жертвой войны стала 6-летняя девочка, которая из-за блокады Мариуполя скончалась от обезвоживания.