"Зеленый коридор" не открылся: в Изюме идут ожесточенные бои (видео)

В горсовете заявили, что близлежащие села по варварски обстреливаются российскими оккупантами.

В Изюме не заработал гуманитарный коридор для эвакуации населения и передачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает глава отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

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По словам управленца, ни гуманитарная помощь от "Красного креста", ни эвакуационные автобусы не смогли пройти через "зеленый коридор" в Изюме.

"С утра в городе начался ожесточенный бой и взрывы не утихают. Близлежащие села также по варварски обстреливаются российскими оккупантами", — заявил Стрельник.

Он также добавил, что отстаивают город Вооруженные силы и территориальная оборона. Враг атакуют южную часть города.

10 марта из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с 2000 людей. Жителей города по желанию могли перевезти в Днепр из Лозовой.

Напомним, 8 марта ВС РФ уничтожили больницу в Изюме. Множество больных осталось под завалами здания.

По словам главы ОГА Олега Синегубова, самая сложная ситуация на Харьковщине в Изюме. Город обстреливают авиацией и артиллерией.