"Зеленый коридор" не открылся: в Изюме идут ожесточенные бои (видео)
В горсовете заявили, что близлежащие села по варварски обстреливаются российскими оккупантами.
В Изюме не заработал гуманитарный коридор для эвакуации населения и передачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает глава отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.
По словам управленца, ни гуманитарная помощь от "Красного креста", ни эвакуационные автобусы не смогли пройти через "зеленый коридор" в Изюме.
"С утра в городе начался ожесточенный бой и взрывы не утихают. Близлежащие села также по варварски обстреливаются российскими оккупантами", — заявил Стрельник.
Он также добавил, что отстаивают город Вооруженные силы и территориальная оборона. Враг атакуют южную часть города.
10 марта из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с 2000 людей. Жителей города по желанию могли перевезти в Днепр из Лозовой.
Напомним, 8 марта ВС РФ уничтожили больницу в Изюме. Множество больных осталось под завалами здания.
По словам главы ОГА Олега Синегубова, самая сложная ситуация на Харьковщине в Изюме. Город обстреливают авиацией и артиллерией.