Столкновение с ДРГ, бои за Изюм и в Дергачах: как прошли сутки в Харьковской области (фото)

На Харьковщине украинские военные продолжают совершать контратаки для уничтожения артиллерии, обстреливающие областной центр. Однако ситуация в Изюме остается сложной.

Бойцы Вооруженных сил Украины совместно с Национальной гвардией и территориальной обороны пошли в контрнаступление и уничтожили реактивные системы залпового огня в Дергачах. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Телеграме.

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Бои в Дергачах

Украинские военные в ночь на 9 марта атаковали позиции реактивной артиллерии российских войск, которые обстреливали Алексеевский район Харькова. Как заявляет Олег Синегубов, после неудачного сопротивления враг начал убегать, бросив технику. Часть россиян направилась в сторону Белгорода к РФ. База была полностью уничтожена.

[ + – ] Дергачи находятся вблизи Харькова

В пророссийском телеграм-канале Военный осведомитель опубликовали видео Росгвардии, которые вели обстрел по Харькову. Есть вероятность, что именно их и уничтожили украинские военные. Однако на видео показывают стрельбу из минометов, а не из РСЗО.

Уничтожение диверсантов в Андреевке

Государственная пограничная служба отрапортовала об уничтожении диверсионно-разведывательной группы в селе Андреевка Балаклийского района Харьковской области.

Ночью 9 марта российские военные атаковали украинский блокпост. В результате столкновения, ДРГ была уничтожена. Указывается, что ВС РФ бросили своего раненого бойца. Его взяли в плен украинские пограничники.

[ + – ] Андреевка на карте Харьковской области

Ситуация в Изюме

По словам Олега Синегубова, самая сложная ситуация в области в Изюме.

"У нас сейчас самая горячая точка — это город Изюм. Мы знаем, что он находится в так сказать кольце. Все другие города в принципе у нас находятся под контролем", — рассказал глава ОГА Суспільному.

[ + – ] Последствия обстрелов Изюма

Несмотря на обстрелы врага, там планируется вывоз людей по зеленому коридору в Лозовую.

Ранее в российских телеграм-каналах сообщалось, что ВС РФ вышли на южную окраину Изюма, прорвав оборонительные ряды украинской армии. Украинская армия уничтожила мосты, чтобы остановить продвижение врага.

Ночью была совершена попытка воздушного налета с Белгорода на Изюм, но украинское ПВО заставило самолеты отступить.

Напомним, взятый в плен российский военный заявил, что у них была цель взять Харьков за 3 дня. Ранее украинские разведчики ликвидировали генерал-майора армии РФ под Харьковом.