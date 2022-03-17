"Обережно, міни": Залужний показав знищення танкового полку ЗС РФ на Харківщині

Колона ворожої техніки рухалася у напрямку до Кам'янки, проте бійцям ЗСУ вдалося зупинити просування військ.

Українські військові знищили колону техніки 437-го навчального полку Збройних сил РФ у напрямку Кам'янки Харківської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

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Вказується, що колона техніки належала 437-му навчальному полку та батальйоно-тактичній групі 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії Збройних сил РФ.

Техніка рухалася у напрямку Кам'янки Харківської області.

"Однак супротивника було вміло зупинено нашими воїнами", — підкреслив Залужний.

[ + – ] Кам'янка знаходиться на південь від Ізюма

Зазначається, що дата зйомки 16 березня. Ймовірно, саме ці бойові дії показав із повітря начальник управління молоді, спорту й іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook. Він писав, що в бій Росія кидає солдатів строкової служби.

Нагадаємо, за інформацією Фокусу, під Ізюмом війська РФ застосували фосфорні боєприпаси.

15 березня заступник мера Ізюма заявив, що ситуація в місті не краща, ніж у Маріуполі. У місті немає жодних комунікацій і не працюють гуманітарні коридори.