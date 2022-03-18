Украинский спецназ уничтожил броневик "Тигр" и БТР с российским десантом (видео)
Военные устроили засаду, в ходе которой удалось ликвидировать высокопоставленного офицера из 35-й армии ВС РФ.
Силы специального назначения Вооруженных сил Украины провели атаку в тылу врага уничтожив российский броневик "Тигр" и БТР с десантом. Об этом сообщает пресс-служба ССО в Facebook.
Указывается, что группа ССО устроила засаду ранним утром в тылу врага. Бойцы были вооружены противотанковым комплексом NLAW. Удалось ликвидировать броневик "Тигр" с высокопоставленным офицером 35-й армии.
Дистанционно военные подорвали противотанковую мину ТМ-62. Она уничтожила БТР-82 с десантниками.
Добавим, что 35 общевойсковая Краснознаменная армия входит в Восточный военный округ ВС РФ. Ее постоянное место дислокации находится в Амурской области, что на Дальнем Востоке.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ за сутки уничтожили 14 единиц авиации РФ и остановили продвижение оккупантов.
17 марта стало известно, что ВСУ ликвидировали командира костромского полка ВДВ российской армии.