Бригада лицарів Зимового походу показала знищення техніки ворога зі Стугни-П (відео)

Українські бійці показали роботу з ворожої артилерії ЗС РФ. "Емоції наших військових зашкалюють", — написали у пресслужбі бригади.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу показали знищення російської бронетехніки з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Відео опубліковано на сторінці бригади Facebook.

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"На відео знищення розрахунку окупантів. Емоції наших військових зашкалюють", — говорить підпис до відео.

Як пише Defense Express, на відео, швидше за все, видно САУ російських військ. У другому епізоді показано знищення ЗРК "Тор" або "Тунгуска". В обох випадках техніку знищували з піднесенням над ціллю. Можливо, це зроблено через стрілянину з низини.

Що таке ПТРК "Стугна-П"

[ + – ] "Стугна-П" Фото: Вiкiпедiя

Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" розроблено силами КБ "Промінь". Являє собою напівавтоматичний комплекс 2 покоління. Оператор повинен наводити ракету до цілі по всьому її шляху.

Основні характеристики:

дальність стрільби — від 100 до 5 000 м;

калібр — 130 мм;

тандемно-кумулятивна ракета здатна пробити 800 мм броні.

Нагадаємо, український спецназ знищив броньовик "Тигр" і БТР із російським десантом у процесі засідки.

16 березня головнокомандувач ЗСУ показав знищення танкового полку ЗС РФ на Харківщині.