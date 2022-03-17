Артиллерийским огнем ВСУ уничтожен командный пункт 35-й армии ВС РФ (видео)
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артиллеристы устроили "higway to hell" российским войскам.
16 марта украинские военные уничтожили российский командный пункт в Киевской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
По словам Залужного украинские артиллеристы устроили "higway to hell" командному пункту. Указывается, что под огонь попал командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии Вооруженных сил РФ Восточного военного округа.
На видео запечатлен момент удара по скоплению российской техники, которая находится среди застройки и леса.
Стоит отметить, что наводка по цели совершалась с украинского беспилотного комплекса "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки. Его приняли на вооружения ВСУ в мае 2021 года. Основные характеристики:
- Максимальная высота полета — 1500 м
- Крейсерская скорость — 60-70 км/ч
- Дальность полета — 100 км
- Максимальная скорость — 120 км/ч
- Запуск — ручной или из катапульты
Напомним, по данным Фокуса, в Харьковской области войска РФ применили фосфорные боеприпасы.
16 марта артиллерия 93-й бригады уничтожила дивизион САУ Мста-С на Сумщине.