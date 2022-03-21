Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потерь
Украинские защитники и защитницы целыми подразделениями уничтожают "элитные" танковые, десантно-штурмовые, инженерные и прочие войска РФ.
Официальные данные Кремля о погибших россиянах в Украине за 25 дней войны не согласуются с количеством похоронок, которые уже получили родственники военнослужащих РФ. Погибших намного больше. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.
Украинские защитники и защитницы целыми подразделениями уничтожают российские танковые, десантно-штурмовые, инженерные и другие войска, которые прежде считались "элитными".
"С 24 февраля ВСУ сбили порядка 100 самолетов, 120 вертолетов и уничтожили около 500 танков и 1,5 тыс. Бронемашин", — отметил Резников, добавив, что сейчас РФ собирает наемников со всего мира и предпринимает отчаянные попытки вовлечь в войну военнослужащих белорусской армии.
О роли защитников Мариуполя
По словам Резникова, противник уже не мечтает захватить Киев, российские войска захлебнулись в Черниговской и Сумской областях, а также получил болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях.
Глава МО Украины отметил роль в разрушении планов врага героических защитников Мариуполя, благодаря самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству которых спасены десятки тысяч людей по всей Украине.
"Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать", — подчеркнул министр.
Жители Херсона, Энергодара и других населенных пунктов, которые выходят на безоружные протесты против оккупантов, демонстрируют несокрушимую волю украинского народа.
Продовольственный кризис
Нападение России, по словам министра, может вызвать глобальный продовольственный кризис, о чем прежде звучали неоднократные предупреждения.
"Не стоит строить иллюзии. Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против превосходящих сил противника, а также находится под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы победим врага за счет лучшей организованности. Важен вклад каждого", — отметил чиновник.
Ранее Фокус сообщал, что 203-мм САУ "Пион" беспрерывно наносит удары по позициям вражеских российских войск. Самоходная артустановка способна вести обстрел на расстоянии до 47,5 км.