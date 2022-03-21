Не "спецоперация на Украине": росСМИ меняют формулировку причины смерти солдат ВС РФ

Минобороны РФ официально заявляет о 498 погибших военных РФ в ходе вторжения в Украину. Однако фактическое количество захороненных уже превысило эти цифры.

Ряд российских изданий начали менять формулировку причины смерти российских солдат в ходе вторжения в Украину. Тенденцию заметил грузинский волонтер InformNapalm Ираклий Комахидзе.

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Вместо формулировки "Погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации" российские СМИ начали писать "Погиб в ходе спецоперации по защите "ДНР", "ЛНР", Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году" или "Погиб в ходе спецоперации по защите "ДНР" и "ЛНР".

[ + – ] Пример обновленной формулировки

[ + – ] Второй вариант формулировки о смерти

Однако большая часть изданий по-прежнему пишет старую формулировку.

Минобороны РФ официально заявляет о 498 погибших военных РФ в ходе вторжения в Украину. Однако как подчеркнул украинский министр обороны Алексей Резников, на территории России похоронили уже больше военных, чем признает ведомство. Добавим, что последний раз Минобороны публиковали данные о потерях 2 марта.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО подняли призывной возраст до 65 лет. А в "ЛНР" под мобилизацию попали даже студенты вузов и техникумов.

По данным ВСУ, за 25 дней полномасштабной войны РФ против Украины государство-агрессор потеряло около 15 тысяч солдат.