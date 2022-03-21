Боевики в ОРДЛО подняли призывной возраст до 65 лет на фоне войны РФ против Украины

Также по данным разведки, под "мобилизацию" в "ЛНР" попали студенты техникумов и вузов.

Российские "власти" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей приняли решение поднять предельный призывной возраст для мужчин с 55 до 65 лет. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным разведки, очередная волна мобилизации проходит в оккупированных регионах Донецкой области, а для увеличения числа потенциальных "призывников" оккупационные "власти" увеличили возрастной ценз. В то же время в оккупированных населенных пунктах Луганской области по местному телевидению объявили о начале мобилизации местного населения, в рамках которой планируется привлечь студентов.

"В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное учреждение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете — в учреждении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов", — сообщили в ведомстве.

В разведке добавили, что у мобилизованных в "ДНР" плохое морально-психологическое состояние и устаревшее снаряжение — экипировка образца 1974 года, шлемы 1971 года выпуска. Среди личного состава оккупационных войск в ОРДЛО распространились слухи и панические настроения в связи с большими потерями, добавили в ведомстве.

"На оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". Один из них — сын директора 33 средней школы Луганска. При этом родственникам не сообщают никакой информации касательно места и обстоятельств гибели", — сообщили в ГУР.

Напомним, за 25 дней полномасштабной войны РФ против Украины государство-агрессор потеряло около 15 тысяч солдат.

Также мы писали, что Россия из-за больших потерь личного состава проводит скрытую мобилизацию.