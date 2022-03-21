Бойовики в ОРДЛО підняли призовний вік до 65 років на тлі війни РФ проти України

Також за даними розвідки, під "мобілізацію" в "ЛНР" потрапили студенти технікумів і вишів.

Російська "влада" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей ухвалила рішення підняти граничний призовний вік для чоловіків із 55 до 65 років. Про це в понеділок, 21 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, чергова хвиля мобілізації проходить в окупованих регіонах Донецької області, а для збільшення кількості потенційних "призовників" окупаційна "влада" збільшила віковий ценз. Водночас, в окупованих населених пунктах Луганської області по місцевому телебаченню оголосили про початок мобілізації місцевого населення, в межах якої планується залучити студентів.

"Зокрема всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають в навчальний заклад для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто дзвонить директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті — в установі оголошено про обов'язкове прибуття і реєстрацію студентів старших курсів", — повідомили у відомстві.

У розвідці додали, що в мобілізованих в "ДНР" поганий морально-психологічний стан і застаріле спорядження — екіпірування зразка 1974 року, шоломи 1971 року випуску. Серед особового складу окупаційних військ в ОРДЛО поширилися чутки та панічні настрої у зв'язку з великими втратами, додали у відомстві.

"На окуповані території постійно прибувають тяжко поранені та вантажі з тілами. Зокрема, на Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". Один із них — син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому родичам не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі", — повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за 25 днів повномасштабної війни РФ проти України держава-агресор втратила приблизно 15 тисяч солдатів.

Також ми писали, що Росія через великі втрати особового складу проводить приховану мобілізацію.