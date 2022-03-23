Загальні втрати армії РФ в Україні можуть становити від 30 до 40 тисяч солдатів

Представник НАТО на закритому брифінгу також повідомив, що тільки вбитими Росія могла втратити від 7 до 15 тисяч військовослужбовців.

Загальні втрати російської армії під час війни з Україною можуть становити близько 40 тисяч людей. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

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Зокрема, кореспондент був присутній на брифінгу представника НАТО, який проводився для ЗМІ за умов анонімності.

Селдін, посилаючись на дані Північноатлантичного Альянсу, повідомив, що Росія втратила вбитими в Україні від 7 до 15 тисяч військовослужбовців.

Загальні втрати армії РФ під час повномасштабної війни, включаючи поранених, полонених і зниклих безвісти бійців, можуть становити від 30 до 40 тисяч солдатів. За словами журналіста "Голосу Америки", дані НАТО були засновані на розвідувальній інформації України та власній статистиці Північноатлантичного Альянсу.

У ході брифінгу, як зазначає Селдін, також говорилося, що українська армія відбивається від окупантів практично в "безвихідному становищі".

"Вони (війська РФ — ред.) зайшли в глухий кут у Києві. Вони зайшли в глухий кут у Харкові. Вони опинилися в глухому куті в Чернігові. Вони досягають більше результатів на півдні, але ціна цього абсолютно жахлива... Те, що вони роблять — це методи Другої світової війни 70-річної давності", — цитує журналіст представника НАТО.

В Альянсі також не виключають, що президент Росії Володимир Путін може використати зброю масового ураження. Оточення російського лідера НАТО називає "безрозсудними людьми, яким начхати на життя інших".

"Путін відчуває глибоку ненависть до нашого суспільства, наших цінностей. Альянс перебуває під абсолютною загрозою", — продовжив Селдін цитувати представника військового блоку.

У НАТО також розглядають сценарій, за якого війська РФ здійснять спецоперацію з використанням хімічної зброї під "хибним прапором". За даними Альянсу, Москва може влаштувати "аварію" на одному з хімзаводів.

"В Україні багато аміаку, нітратів, тому що вони корисні в сільському господарстві. Якщо відбудеться масовий викид цих речовин, це дуже небезпечно", — додав представник НАТО на закритому брифінгу.

[ + – ] Загальні втрати РФ в Україні можуть становити від 30 до 40 тисяч військових

Нагадаємо, що в Кремлі відмовляються оприлюднити нові дані про втрати армії РФ в Україні. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Міноборони Росії озвучить статистику про загиблих солдатів тоді, коли "вважатиме це за доцільне".

21 березня російська "Комсомольська правда" повідомила про загибель майже 10 тисяч солдатів РФ в Україні. Матеріал із наближеними до реальності цифрами був доступний читачам протягом доби, після чого автори публікації видалили з новини абзац про втрати окупантів.