У Путіна відмовляються називати актуальні дані щодо втрат військ РФ в Україні

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія оприлюднить нову статистику про бойові втрати в Україні, якщо військові вважатимуть це за доцільне.

Влада Росії відмовляється оприлюднити нові дані про втрати військ РФ під час війни з Україною. Про це під час брифінгу заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Журналісти поцікавилися, коли влада озвучить оновлені дані про кількість загиблих солдатів Росії під час війни з Україною.

Пєсков нагадав, що Міністерство оборони РФ один раз надавало статистику втрат після повномасштабного вторгнення. Водночас, як стверджує прессекретар Володимира Путіна, публікація даних про кількість загиблих солдатів є прерогативою військового командування.

"Коли вони вважатимуть за доцільне, вони дадуть додаткову інформацію", — підкреслив Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, повномасштабне вторгнення в Україну здійснюється "у суворій відповідності до планів і завдань". Також Пєсков заявив, що главі Кремля ще не надходила інформація про те, як російські строковики опинилися в сусідній країні.

"Наскільки мені відомо, досі жодної інформації від військової прокуратури не було, якій було доручено дати правову оцінку. Але, з іншого боку, часу минуло ще не так багато. Зрозуміло, така серйозна робота вимагає часу", — додав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста щодо наявності результатів експертизи щодо строковиків

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Нагадаємо, 21 березня російське видання "Комсомольська правда" повідомило про загибель майже 10 тисяч військовослужбовців РФ в Україні. Матеріал з наближеними до реальних цифр втратами армії Росії був доступний читачам майже цілодобово. Пізніше автори статті видалили абзац про загибель 10 тис. військових.

Зазначимо, що раніше у Кремлі не виключали можливості застосування ядерної зброї. Як повідомляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, Москва піде на такий крок, якщо буде "загроза існуванню самої Росії".

Декількома днями раніше також повідомлялося, що в Путіна назвали умову, за якої можливе швидке припинення повномасштабної війни в Україні. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, врегулювання конфлікту залежить від підписання підсумкової угоди між Москвою та Києвом.