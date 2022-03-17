У Путіна назвали умову для швидкого припинення повномасштабної війни в Україні

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Москва сподівається, що Київ не затягуватиме процес із врегулювання збройного конфлікту та підпише підсумковий документ.

Припинення повномасштабної війни в Україні залежить від того, наскільки швидко переговорники Києва та Москви підпишуть остаточну угоду. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, українська сторона неспішно бере участь у переговорах, незважаючи на те, що досягнення і підписання домовленостей "може швидко припинити все те, що відбувається".

Прессекретар Володимира Путіна стверджує, що РФ чітко сформулювала свої вимоги до України й очікує, що переговорники від Києва не "затягуватимуть" процес із врегулювання повномасштабної війни.

"Врешті-решт, власне укладення такого документа, узгодження усіх добре зрозумілих параметрів та їх виконання може дуже швидко припинити те, що відбувається", — продовжив Пєсков у спілкуванні із журналістами.

Окремо прессекретар Путіна прокоментував нещодавню публікацію видання The Financial Times, в якій говорилося, що Україна та Росія домовилися про підписання документа про припинення вогню з виведенням військ РФ і нейтральним статусом Києва.

"Так, у цій публікації багато компіляцій та інформації, яка озвучувалася, яка була в публічному полі про ті теми, які на порядку денному, але зібрано все неправильно і по суті вона неправильна", — наголосив Пєсков і додав, що в матеріалі The FT "є правильні елементи", але сама публікація не відповідає дійсності.

Також речник Путіна відповів на слова президента США Джо Байдена, який назвав російського лідера військовим злочинцем. У Кремлі стверджують, що заяви голови Білого дому були недозволеними.

"Не може мати право їх робити глава держави, яка у всьому світі протягом багатьох років бомбила людей", — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи слова Байдена на адресу Путіна можуть наблизити розрив дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін назвав головну мету повномасштабної війни в Україні. За його словами, Росія здійснила вторгнення в нашу країну для "захисту свого суверенітету".

Декількома днями раніше глава Міністерства закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров стверджував, що Захід "дебілізує" українське суспільство і нацьковує його на росіян.