Захід "дебілізує" український народ і налаштовує його проти росіян, — Лавров

Глава МЗС РФ також виправдав повномасштабне вторгнення російської армії в Україну та заявив, що війна почалася, оскільки "Захід не хотів миром вирішувати цю ситуацію".

Росія не має жодних претензій до України, проте українське суспільство почали "дебілізувати" та налаштовувати проти росіян. Про це в інтерв'ю "РБК" розповів голова МЗС РФ Сергій Лавров.

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Кореспондент поцікавився, яким буде ставлення українців до країни-агресора після повномасштабного вторгнення.

Дипломат не сумнівається, що в переважній кількості росіян не має жодних претензій до України так само, як і "український народ ніколи не мав претензій до Росії".

Проте, як стверджує Лавров, країни Заходу "почали дебілізувати українців і налаштовувати їх проти росіян".

Окремо глава МЗС РФ прокоментував переговорний процес між Києвом і Москвою щодо припинення повномасштабної війни. За словами Лаврова, сторони серйозно обговорюють можливий нейтральний статус України і вже є конкретні формулювання, які близькі до погодження. Крім цього, Росія виносить на переговори питання щодо статусу російської мови, російськомовних ЗМІ та гарантії прав національних меншин.

"Я орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші переговорники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто, зі зрозумілих причин. Але є певна надія на досягнення компромісу", — продовжив Лавров і зазначив, що в Офісі президента України також "натякають" на досягнення деяких консенсусів.

У спілкуванні із журналістами глава МЗС також виправдав повномасштабне вторгнення та заявив, що Росія розв'язала війну, оскільки "Захід не хотів миром вирішувати цю ситуацію".

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров стверджував, що Росія не нападала на Україну. За його словами, Москва була змушена по-військовому "реагувати" на погрози, які нібито виходили з боку Києва.

Також глава МЗС РФ Сергій Лавров визнав, що російська авіація обстрілювала пологовий будинок у Маріуполі, внаслідок чого загинуло 4 людей.