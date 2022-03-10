Росія не нападала на Україну, — глава МЗС РФ Лавров

Глава МЗС країни агресора побачив прямі загрози безпеці та розповів про "плани підготовки нападу" на "ДНР" та "ЛНР".

Росія не нападала на Україну та не планує вести війни в інших країнах. Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на брифінгу за підсумками переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою в турецькій Анталії.

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"На інші країни ми нападати не плануємо. Ми й на Україну не нападали. Ми пояснювали багаторазово, що настала ситуація, яка створює прямі загрози безпеці РФ", — сказав він.

[ + – ] Лавров виступив на брифінгу в Анталії

Лавров зазначив, що президент країни-агресора Володимир Путін багаторазово говорив про нібито "загрози РФ на території України".

Глава російського МЗС під час брифінгу заявив про "плани підготовки нападу Збройних сил України" в березні цього року на тимчасово окуповані райони Донбасу.

За словами Кулеби, після переговорів з Лавровим сторони не досягли прогресу щодо припинення вогню та організації гуманітарних коридорів.

Зазначимо, що глава МЗС РФ 3 березня був упевнений у розв'язанні питання з війною в Україні на переговорах в Анталії.

Фокус також писав про очікування від зустрічі Кулеби й Лаврова на тлі російської агресії, що триває в Україні.