Россия не нападала на Украину, — глава МИД РФ Лавров
Глава МИД страны агрессора увидел прямые угрозы безопасности и рассказал о "планах подготовки нападения" на "ДНР" и "ЛНР".
Россия не нападала на Украину и не планирует вести войны в других странах. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой в турецкой Анталье.
"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы объясняли многократно, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", — сказал он.
Лавров отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин многократно говорил о якобы "угрозах РФ на территории Украины".
Глава российского МИД во время брифинга заявил о "планах подготовки нападения Вооруженных сил Украины" в марте этого года на временно оккупированные районы Донбасса.
По словам Кулебы, после переговоров с Лавровым стороны не достигли прогресса в вопросе прекращения огня и организации гуманитарных коридоров.
Отметим, что глава МИД РФ 3 марта был уверен в решении вопроса с войной в Украине на переговорах в Анталье.
Фокус также писал об ожиданиях от встречи Кулебы и Лаврова на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине.