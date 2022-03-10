Россия не нападала на Украину, — глава МИД РФ Лавров

Глава МИД страны агрессора увидел прямые угрозы безопасности и рассказал о "планах подготовки нападения" на "ДНР" и "ЛНР".

Россия не нападала на Украину и не планирует вести войны в других странах. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой в турецкой Анталье.

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"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы объясняли многократно, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", — сказал он.

[ + – ] Лавров выступил на брифинге в Анталье

Лавров отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин многократно говорил о якобы "угрозах РФ на территории Украины".

Глава российского МИД во время брифинга заявил о "планах подготовки нападения Вооруженных сил Украины" в марте этого года на временно оккупированные районы Донбасса.

По словам Кулебы, после переговоров с Лавровым стороны не достигли прогресса в вопросе прекращения огня и организации гуманитарных коридоров.

Отметим, что глава МИД РФ 3 марта был уверен в решении вопроса с войной в Украине на переговорах в Анталье.

Фокус также писал об ожиданиях от встречи Кулебы и Лаврова на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине.