Ожидания от переговоров в Анкаре: Россия попытается навязать Украине план капитуляции

Дмитрий Кулеба прибыл в Анкару вечером 9 марта. Накануне поездки он сказал, что едет на переговоры с сильной позицией, однако ожидания от этой встречи у него сдержанные. Лавров, как и российские чиновники, хранит молчание. Но эксперты уверены: план России — подтолкнуть Украину к капитуляции.

Сегодня, 10 марта, в Анкаре проходят переговоры между министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. На встрече присутствует и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Инициатором разговора выступил лично президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Переговоры в Анкаре. Лояльные посредники

Накануне встречи в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что надеется на большое перемирие в войне. Но вряд ли можно предполагать, что его страна приложит к этому максимум усилий, а тем более будет выступать на стороне Украины.

Еще с осени 2021 года Турция предлагает свои услуги как посредника в отношениях Украины и России. Об этом сказал и президент Эрдоган, посетивший Киев за две с половиной недели до начала полномасштабной войны. И хотя тогда речь шла в первую очередь об экономике, а уж потом безопасности (о передачи Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, которые сейчас работают на фронте), Эрдоган попытался закрепить за собой право посредника.

Важно

"Не готовы идти на предательство": Зеленский дал интервью немецкому СМИ

"Анкаре невыгоден и не нужен конфликт с Россией и эскалация в Черном море. Поэтому она прибегает только к посредническим инициативам", – комментирует Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего. Цель турецкого лидера – добавить себе политические баллы и усилить свое позиционирование как альтернативного центра влияния. Турция ведет вполне прагматическую многовекторную политику. И этот факт подтверждается тем, что после начала войны Турция оказалась в числе тех немногих стран, которые отказывается вводить санкции против Кремля.

Как, впрочем, и Израиль. Премьер-министр Нафтали Беннет накануне тайно слетал в Москву. Во время поездки встречался с Владимиром Путиным и разговаривал об Украине. После этой поездке появился так называемый "план Беннета", с которым Лавров и полетел в Анкару. Речь идет о том. что Россия отказывается от оккупации всей Украины, сохраняя Донецкую, Луганскую область и Крым, а Украина соглашается с нейтральным статусом.

В ожидании итогов. Нейтральный статус, "дорожная карта" или?..

Политолог Андрей Смолий замечает, что в последнее время в Офисе президента, действительно, заговорили о нейтральном статусе Украины.

"Например, замглавы ОП Игорь Жовква сказал: "Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах, это вполне возможно", – замечает он. Смолий вспоминает, что о неспособности НАТО помочь Украине сегодня говорят топ-политики провластного большинства, такие как Давид Арахамия. Да и сам Владимир Зеленский заявлял о разочаровании от действий Альянса

"Поговаривают, что в Анкаре могут подписать какую-то "дорожную карту" в которой и может быть та же "внеблоковость" или другие компромиссы", – допускает политолог и призывает следить за высказываниями всех сторон в Турции.

"Московия скоро падет. Ей осталось недолго, как и Путину. А вот возможные подписанные "соглашения" будут иметь последствия для Украины на долгие годы и для будущего каждого украинца", – добавляет Смолий.

Важно

Четвертый раунд переговоров РФ и Украины: что известно о месте проведения и времени

Политтехнолог Виктор Бобыренко убежден: стороны в Анталии ни о чем не договорятся, а России придется уйти с украинской земли, потому что она и так терпит большие потери.

"Время играет на руку Украине. С каждым днем российская армия слабеет, а наша крепнет. Мы уже превосходим их в силе, а скоро будем превосходить и в технике. Есть предпосылки говорить, что скоро потери российской авиации будут огромны. Поэтому позиция Украины может считаться более сильной", – говорит он.

Виктор Бобыренко напоминает, что обе стороны переговоров — заложники непримиримых требований, которые другая сторона не может выполнить ни при каких условиях. Россия хочет выполнения трех основных пунктов: признание Крыма территорией РФ, независимость ОРДЛО и внеблоковый статус Украины.

"Для этого всего недостаточно кивка министра или даже президента, требуется решение парламента, где голосов никогда не наберется, и одобрение народа, который сейчас мужественно противостоит агрессии. Украина же требует освободить все территории и наказать РФ", – продолжает он. Поэтому переговоры стоит воспринимать как паузу, возможность переключить внимание. На повестке дня – гуманитарные коридоры и необходимость остановить войска.