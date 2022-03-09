"Не готовы идти на предательство": Зеленский дал интервью немецкому СМИ

В ходе общения с журналистами президент Украины заявил, что не готов критиковать немецкое правительство за его позицию по отношению к России.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Bild. Зеленский считает, что войну можно прекратить только путем последовательного поиска компромиссов с Владимиром Путиным, сообщает Bild.

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В своем интервью Владимир Зеленский сказал, что не осуждает Германию за недостаточно жесткие санкции, введенные ею против России.

"Я не хочу осуждать мистера Шольца и его правительство. Я сделаю это потом, когда мы увидим итоги того времени и увидим, чем закончится война, сколько жертв. Для нас сейчас дорога каждая минута", — пояснил Зеленский.

"Правительство канцлера было избрано народом, и я думаю, что мы должны сдерживаться в его оценках. Мы видим какие-то шаги, которыми нас поддерживает Германия — "Северный поток — 2", санкции и так далее. Мы видим, что делает Германия", — добавил Зеленский.

На вопрос о том, почему для Президента Украины так важно, чтобы Германия проводила бойкот российского газа и нефти, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители, Зеленский заметил, что во время войны не приходится думать о каких-то реформах или правилах об экономии денег или об отпуске, или о росте налогов, или о повышении цен на газ и электричество, поскольку все это отходит на второй план.

На вопрос о том, готов ли Президент Украины дать независимость Донбассу и признать Крым в составе России ради мира, Зеленский ответил: "Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации".

"У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", — завершил Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский рассказал о последствиях авиаудара по роддому в Мариуполе. До этого Президент рассказал украинцам, что Россия практически исчерпала в Украине свои военные силы.