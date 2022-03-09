РФ завела на территорию почти всех, кого собирала для вторжения, — Зеленский (видео)

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о закрытии неба над Украиной, предоставлении Польшей военных самолетов, гуманитарных коридорах, переговорном процессе с Россией и попытке раскола общества украинскими политиками.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к народу заявил, что Россия завела на территорию Украины почти весь военный контингент, который собирали для вторжения. Масштаб угрозы государству — максимальный, но и масштаб ответа со стороны Украины тоже максимальный. По его словам, украинские военные и бойцы территориальной обороны смогли пополнить арсенал вражеской военной техники. Теперь российские танки, бронемашины и боеприпасы будут работать на оборону Украины. Видеообращение украинского президента опубликовано на странице в Facebook.

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"Что может быть более унизительным для оккупантов?", — сказал Зеленский.

Закрытие неба

Зеленский заявил, что Украина с первого дня повторяет западным странам, что если они не закроют небо, то будут так же ответственны за масштабную гуманитарную катастрофу на украинской территории. По его словам, это гуманитарное обязательство мира, но решения все еще нет.

Предоставление Украине военных самолетов

Зеленский поблагодарил Польшу за готовность предоставить Киеву свои военные самолеты По его словам, главный вопрос — логистика, а договоренности Америки и Польши достигнуты. Однако пока что нет соответствующего решение. Президент Украины призвал западных партнеров передать самолеты Украине как можно быстрее, потому что на кону — человеческие жизни.

"Послушайте: у нас война! Это же не пинг-понг! Это речь о человеческой жизни! Мы еще раз просим – решайте это быстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", — заявил президент.

Гуманитарные коридоры

Глава государства заявил, что сегодня будет сделано все возможное для того, чтобы эвакуировать украинских граждан из горячих точек в стране и продолжения гуманитарных коридоров. Это касается направлений Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Энергодар – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель в Киев. Он добавил, что если будет стрельба в этих районах, то ответственность будет на российских военных.

Переговорный процесс

Владимир Зеленский сообщил, что ночью из Беларуси в Украину вернулась украинская делегация на переговорах с Россией. Он заслушает их доклад, чтобы продолжить готовится к следующему этапу переговоров.

Попытка раскола украинскими политиками

По словам президента, некоторые украинские политики начали снова искать ниточки в Россию. Кроме того, некоторые работают на раскол внутри, вопреки единству. Зеленский предупредил, что ответ на такие действия будет таким, как и положено в военное время.

Напомним, 9 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет требовать от России прекращения огня, выводе вражеских войск и решении гуманитарных проблем. Он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье. По его словам, встреча должна быть максимально эффективной, но ожидания от нее сдержанные.