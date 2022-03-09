"Выжмем максимум": Кулеба рассказал о планах на встречу с Лавровым в Турции

Завышенных ожиданий у главы МИД Украины от переговоров нет. Перед РФ поставят вопросы о прекращении огня, выводе вражеских войск и решении гуманитарных проблем.

Украинская сторона серьезно готовится к встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым, которая состоится в Анталье 10 марта. Об этом Кулеба сообщил в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

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Встреча должна быть максимально эффективной, но ожидания от нее сдержанные, признался украинский министр.

"Я не возлагаю на переговоры каких-то завышенных ожиданий. Безусловно, будем выжимать по-максимуму", – отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии назвал основные интересы Украины на переговорах в Анкаре:

прекращение огня;

освобождение страны от российских военных;

решение гуманитарных вопросов и катастроф, созданных захватчиком.

Кулеба подчеркнул, что едет в Турцию на переговоры с Лавровым с сильной позицией, благодаря героизму Вооруженных сил Украины, поддержке президента Украины Владимира Зеленского и консолидации западных партнеров по санкциям и изоляции РФ.

"Мы сильные, мы уверенные в себе. Что получим на выходе – это уже другой вопрос, который зависит от того, с какими инструкциями и директивами едет Лавров. Надеюсь, не с пропагандистской перспективой, а с задачей поиска завершения войны против Украины", – резюмировал министр.

[ + – ] Лавров полагает, что на встрече в Анталье удастся решить вопрос с войной в Украине

Напомним, что Лавров 3 марта был уверен, что на встрече с Кулебой удастся решить вопрос с войной в Украине. По его словам, РФ выдвигает Украине "минимальные условия".

В Анталье собираются провести дипломатический форум, на который приедут президенты многих стан, министры, дипломаты и представители делового мира.

Президент Турции Реджеп Эрдоган еще до начала войны говорил о невозможности выбора между Россией и Украиной. Анкара готова помочь путем дипломатии, говорил турецкий лидер.