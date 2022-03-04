Турция приложит все усилия, чтобы остановить войну в Украине - глава МИД Турции

Турецкая сторона является той редкой политической силой, которая может проводить диалог с обеими сторонами конфликта, уверен Чавушоглу.

В настоящее время Турция пытается организовать встречу руководителей МИД России и Украины в Анталии. Кулеба и Лавров пообещал приехать, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Крайне важно, чтобы гуманитарные коридоры были открыты, но мы будем и впредь делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее продолжение этой войны", — сказал Чавушоглу.

Соответствующие заявления Мевлют Чавушоглу сделал после встречи руководителей МИД стран НАТО с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба собираются вскоре прибыть в Анталию, где вскоре должен пройти дипломатический форум, на котором будут присутствовать главы многих государств, министры, дипломаты, представители делового мира.

"Мы с Лавровым вчера переписывались, общаемся не только по телефону, так как все заняты, он еще раз подтвердил, что приедет в Анталию", — уточнил Чавушоглу.

Ранее Фокус сообщал, что Турция использует свои полномочия, чтобы закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что Анкара не может выбирать между Россией и Украиной на фоне обострения войны на востоке Украины