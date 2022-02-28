Эрдоган: Турция использует полномочия закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ

Такое право Турция имеет в военное время в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре после заседания турецкого Кабмина, сообщает Daily Sabah.

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"Турция полна решимости использовать полномочия, предоставленные Конвенцией Монтре о турецких проливах, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса", – сказал Эрдоган.

Турецкое издание поясняет, что в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года член НАТО Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное и Черное моря. Пакт предоставляет Анкаре право регулировать транзит военно-морских кораблей и закрывать проливы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

Учитывая, что Турция назвала вторжение России в Украину "войной", Анкара теперь сможет ссылаться на статьи пакта, позволяющие ограничить проход некоторых российских судов проливами Босфором и Дарданеллами.

По информации турецкого издания, Эрдоган назвал позицию США и западных стран по вторжению России в Украину "нерешительной" и заявил, что такой подход является признаком провала международного порядка.

Президент Турции отметил, что считает российское вторжение "неприемлемым" и подчеркнул, что восхищается сопротивлением украинского правительства и народа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за мощную поддержку и отметил большое значение запрета на проход российских военных кораблей в Черное море.