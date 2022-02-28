Ердоган: Туреччина використовує повноваження закривати протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів РФ

Таке право Туреччина має у воєнний час відповідно до Конвенції Монтре 1936 року

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина використає повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, що дозволяють закривати протоки Босфор і Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час і в разі загрози. Про це Ердоган заявив на прес-конференції в Анкарі після засідання турецького Кабміну, передає Daily Sabah.

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"Туреччина сповнена рішучості використати повноваження, надані Конвенцією Монтре про турецькі протоки, щоб запобігти ескалації російсько-української кризи", – сказав Ердоган.

Турецьке видання пояснює, що відповідно до Конвенції Монтре 1936 року член НАТО Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які з’єднують Середземне та Чорне моря. Пакт надає Анкарі право регулювати транзит військово-морських кораблів і закривати протоки для іноземних військових кораблів у воєнний час і в разі загрози.

Враховуючи, що Туреччина назвала вторгнення Росії до України "війною", Анкара тепер зможе посилатися на статті пакту, які дозволяють обмежити прохід деяких російських суден протоками Босфором і Дарданеллами.

За інформацією турецького видання, Ердоган назвав позицію США і західних країн щодо вторгнення Росії до України "нерішучою" і заявив, що таких підхід є ознакою провалу міжнародного порядку.

Президент Туреччини зауважив, що вважає російське вторгнення "неприйнятним" та підкреслив, що захоплюється опором українського уряду та народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого подякував Реджепу Тайіпу Ердогану за потужну підтримку і наголосив на великому значенні заборони на прохід російських військових кораблів у Чорне море.