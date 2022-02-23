Турция не может выбирать между Россией и Украиной, — Эрдоган
Глава Турции утверждает, что будет предпринимать такие шаги, которые не будут вредить украинско-турецким и российско-турецким отношениям.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не может выбирать между Россией и Украиной на фоне обострения войны на востоке Украины и признание Москвой "Л/ДНР". Анкара будет продолжать сотрудничество с обеими странами. По его словам, Турция выступает за мирное урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом глава Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, передает международное информационное агентство Anadolu.
"Мы нацелены на такие шаги, которые решили бы вопрос, не нанося ущерба связям с этими странами", — сказал Эрдоган.
По словам турецкого президента, Анкара будет предпринимать шаги по разрешению ситуации, которые не будут вредить укранско-турецким и российско-турецким отношениям. Кроме того, Турция нацелена на возобновление переговоров между Киевом и Москвой. Эрдоган добавил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и готова помочь в решении конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем.
"Мы не признаем ни одну инициативу, противоречащую Минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решения кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации", — заявил президент Турции.
При этом турецкий лидер заявил, что никто из лидеров стран НАТО не предпринял никаких серьезных действий для остановки России в эскалации военных действий в Украине.
"Думаю, что блоку НАТО нужно наконец определить четкую позицию, предпринять все необходимое. А то, все только и делают, что говорят, а реальных шагов нет", — добавил Эрдоган.
Реджеп Эрдоган сообщил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также будет проводить с ним телефонные разговоры и надеется на позитивные итоги.
Напомним, 22 февраля Турция осудила действия Кремля по признанию "Л/ДНР". В турецком МИД считают, что это противоречит Минским договоренностям и нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. В дипломатическом ведомстве сообщили, что решение России о признании территорий ОРДЛО считают неприемлемым и отвергают его.
Ранее, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "Л/ДНР". Президент РФ заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический характер, поэтому он принял решение признать "республики". Кроме того Путин подписал указы о сотрудничестве России с "ДНР" и "ЛНР".