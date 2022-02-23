Турция не может выбирать между Россией и Украиной, — Эрдоган

Глава Турции утверждает, что будет предпринимать такие шаги, которые не будут вредить украинско-турецким и российско-турецким отношениям.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не может выбирать между Россией и Украиной на фоне обострения войны на востоке Украины и признание Москвой "Л/ДНР". Анкара будет продолжать сотрудничество с обеими странами. По его словам, Турция выступает за мирное урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом глава Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, передает международное информационное агентство Anadolu.

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"Мы нацелены на такие шаги, которые решили бы вопрос, не нанося ущерба связям с этими странами", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, Анкара будет предпринимать шаги по разрешению ситуации, которые не будут вредить укранско-турецким и российско-турецким отношениям. Кроме того, Турция нацелена на возобновление переговоров между Киевом и Москвой. Эрдоган добавил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и готова помочь в решении конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем.

"Мы не признаем ни одну инициативу, противоречащую Минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решения кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации", — заявил президент Турции.

При этом турецкий лидер заявил, что никто из лидеров стран НАТО не предпринял никаких серьезных действий для остановки России в эскалации военных действий в Украине.

"Думаю, что блоку НАТО нужно наконец определить четкую позицию, предпринять все необходимое. А то, все только и делают, что говорят, а реальных шагов нет", — добавил Эрдоган.

Реджеп Эрдоган сообщил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также будет проводить с ним телефонные разговоры и надеется на позитивные итоги.

Напомним, 22 февраля Турция осудила действия Кремля по признанию "Л/ДНР". В турецком МИД считают, что это противоречит Минским договоренностям и нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. В дипломатическом ведомстве сообщили, что решение России о признании территорий ОРДЛО считают неприемлемым и отвергают его.

Ранее, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "Л/ДНР". Президент РФ заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический характер, поэтому он принял решение признать "республики". Кроме того Путин подписал указы о сотрудничестве России с "ДНР" и "ЛНР".