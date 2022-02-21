Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР"

Президент РФ выступил с обращением к народу по итогам заседания Совбеза.

Президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР". Об этом глава российского государства заявил в ходе видеообращения по итогам заседания Совета безопасности в понедельник, 21 февраля.

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"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"… От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия…" — сказал Путин.

По словам президента РФ, ситуация на Донбассе снова "приобрела критический характер", в связи с чем он принял решение подписать указы о признании "республик". Помимо этого глава государства-агрессора подписал указы о сотрудничестве РФ с "ДНР" и "ЛНР".

В это время в одном зале с Путиным присутствовали главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Теперь эти документы рассмотрят Государственная дума и Совет федерации РФ.

Напомним, что 21 февраля главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили власти России признать независимость двух "республик". В тот же день Путин провел внеочередное заседание Совбеза РФ, которое было посвящено этому вопросу.

На фоне ожидания решения Путина индекс российского фондового рынка обвалился на рекордные 10,5% — это самое большое падение котировок с 2008 года. Также Фокус сообщал и о падении гривны и рубля по отношению к доллару.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны вечером 21 февраля. Свое решение он объяснил заявлениями, прозвучавшими на заседании Совбеза РФ. Помимо этого глава государства провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.