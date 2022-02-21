Гривна и рубль теряют позиции на фоне возможного признания Россией ОРДЛО

Гривна обвалилась к доллару почти на 1,1%, а рубль — почти на 2%.

Курс доллара по отношению к гривне и рублю взлетел на фоне заседания Совета безопасности России, который будет рассматривать вопрос о признании независимости оккупированных РФ территорий ОРДЛО. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Гривна по отношению к доллару на момент публикации новости упала на 1,09% — до 28,71. К началу торгов ее стоимость была 28,52 за 1 доллар.

Курс российского рубля по отношению к доллару США упал на 1,95 рубля и составляет 78,83 рубля за доллар.

Стоимость 1 евро приближается к 90 рублям и составляет 89,4 рубля.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить "дальнейшие шаги" в контексте обращения "глав" ОРДЛО о признании "ЛДНР". Для этого глава Кремля решил провести заседание Совбеза.

В прошлый раз курс гривны по отношению к доллару взлетел после сообщений об обстреле оккупантами детского сада в Станице Луганской.