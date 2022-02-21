Путин проводит заседание Совбеза РФ, посвященное признанию "ДНР" и "ЛНР"

Президент РФ заявил, что в ходе встречи необходимо определиться с "дальнейшими шагами" государства в отношении так называемых "республик".

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить "дальнейшие шаги" в контексте обращения "глав" ОРДЛО о признании "ЛДНР". Об этом глава государства сказал на внеочередном заседании Совета безопасности РФ в понедельник, 21 февраля, которое транслирует YouTube-канал российского издания РБК.

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"Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею ввиду и обращение руководителей "Донецкой и Луганской народных республик" к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", — сказал президент РФ.

Помимо этого российский лидер упрекнул украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения а также о том, что обострение на неподконтрольной Киеву территории Донбасса происходит "в третий раз". По словам президента РФ, вопросы признания "ЛДНР" "тесно связаны" с глобальными проблемами, касающимися мировой безопасности.

Путин также заявил, что если РФ столкнется с принятием Украины в НАТО, то угрозы для российского государства "многократно возрастут". Российский лидер выразил опасения, что Киев после вступления в Альянс будет "отвоевывать" оккупированный Крым и к этому процессу подключатся остальные члены организации. Тем не менее, как заявил Путин, его американский коллега Джо Байден заверил, что "Украину не собираются принимать в НАТО завтра" и есть возможность принятия "моратория" на этот шаг. В то же время, по мнению президента РФ, такая мера является не уступкой России, а подготовкой Запада к принятию государства в Альянс.

Напомним, в понедельник главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — обратились к руководству РФ с просьбой признать независимость "республик".

На фоне этого российская сторона сообщила об обстреле пограничного пункта РФ на границе с Украиной. Заявление государства-агрессора Государственная пограничная служба Украины опровергла.

Ранее Фокус писал о сообщении Минобороны РФ по поводу "уничтожения диверсионно-разведывательных групп" из Украины на территории Ростовской области.