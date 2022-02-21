Откровенная провокация: пограничники опровергли причастность ВСУ к обстрелу погранпункта ФСБ РФ

В ФСБ не смогли указать точное место обстрела и рассказали только о "150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области", заявили в ГПСУ.

Заявление пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области о попадании снаряда в пункт ведомства утром 21 февраля якобы из Украины – это откровенная провокация. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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ФСБ не указывает точное место обстрела, а говорит о "150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области", отметили пограничники.

Ростовская область граничит с подконтрольными Украине территориями Луганской области и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км, подчеркнули в ГПСУ.

Украинские пограничники не получали от сотрудников ФСБ информацию о каких-либо нестандартных ситуациях.

"Отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", – заключили в ГПСУ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 21 февраля отрицал причастность Вооруженных сил Украины к обстрелу погранпункта ФСБ в Ростовской области. По его словам, Россия "может фантазировать сколько угодно" и к этому надо быть готовым.

Напомним, что 21 февраля росСМИ публиковали кадры "попадания снаряда из Украины" в пограничный пункт ФСБ. Российское агентство РБК писало, что инцидент произошел у хутора Щербаково на мариупольском направлении.

19 февраля 2022 года росСМИ сообщали о снаряде, который взорвался в Тарасовском районе Ростовской области. Член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев после этого призывал ввести российские войска на Донбасс и признать "независимость" так называемых "Л/ДНР".