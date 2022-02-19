В километре от границы с Украиной: под Ростовом разорвался снаряд, - росСМИ (фото)

Происшествие, по информации журналистов, произошло на территории станицы Митякинской в районе 3 утра по Киеву. О событии сообщили жители Тарасовского района.

На территории Тарасовского района Ростовской области разорвался снаряд. Об этом сообщает "РИА Новости".

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В российском издании утверждают, что на территории Тарасовского района Ростовской области, предположительно, разорвался снаряд. От этой территории до границы с Украиной всего один километр. Позднее были опубликованы первые фотографии с места происшествия.

Взрыв произошел в 3 часа утра по Киевскому времени в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Как сообщает ТАСС, о взрыве в правоохранительные органы доложили местные жители. Об этом журналистам рассказал источник в полиции. Пострадавших или разрушений в результате взрыва нет.

[ + – ] Место взрыва Фото: РИА Новости

Добавим, что информация о взрыве может быть недостоверной.. 1 августа 2014 года в РФ уже заявляли о подобном событии. Совпадает даже расстояние к жилым домам от эпицентра взрыва.

[ + – ] Подобная публикация была 1 августа 2014 году

Из-за эвакуации из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Ростов, в области ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 9 утра по Киеву границу пересекли 10 356 человек:

4527 граждан с паспортами РФ;

5806 граждан Украины;

23 иностранца.

Напомним, вечером 18 февраля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на газопроводе и на заправке. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Перед этим в Донецке взорвался автомобиль, который принадлежал начальнику "народной милиции" "ДНР" Денису Синенкову.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 18 февраля заявил, что есть большая угроза диверсий на оккупированном Донбассе.