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За кілометр від кордону з Україною: під Ростовом розірвався снаряд, — росЗМІ (фото)

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вибух під ростовим
Фото: РИА Новости | Місце вибуху

Подія, за інформацією журналістів, сталася на території станиці Мітякінської в районі 3 ранку за Києвом. Про подію повідомили мешканці Тарасівського району.

На території Тарасівського району Ростовської області розірвався снаряд. Про це повідомляє "РІА Новини".

У російському виданні стверджують, що на території Тарасівського району Ростовської області, ймовірно, розірвався снаряд. Від цієї території до кордону з Україною лише один кілометр. Пізніше було опубліковано перші фотографії з місця події.

Вибух стався о 3 годині ранку за Київським часом за 300 метрів від одного з будинків у станиці Мітякінській. Як повідомляє ТАРС, про вибух до правоохоронних органів доповіли місцеві жителі. Про це журналістам розповіло джерело у поліції. Постраждалих чи руйнувань внаслідок вибуху немає.

вибух у ростові
Місце вибуху
Фото: РИА Новости

Додамо, що, ймовірно, інформація про вибух є неправдою. 1 серпня 2014 року у РФ вже заявляли про подібну подію. Збігається навіть відстань до житлових будинків від епіцентру вибуху.

фейк про вибух
Подібна публікація була 1 серпня 2014 року.

Через евакуацію з окупованих районів Донецької та Луганської областей до Ростова, в області запровадили режим надзвичайної ситуації. Станом на 9 ранку Києвом кордон перетнули 10 356 осіб:

  • 4527 громадян із паспортами РФ;
  • 5806 громадян України;
  • 23 іноземці.

Нагадаємо, увечері 18 лютого в окупованому Луганську прогриміли вибухи на газопроводі та на заправці. Причини вибуху наразі невідомі. Перед цим у Донецьку вибухнув автомобіль, який належав начальнику "народної міліції" "ДНР" Денису Синенкові.

Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу 18 лютого заявив, що є велика загроза диверсій на окупованому Донбасі.