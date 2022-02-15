Госдума поддержала обращение к Путину о признании независимыми "Л/ДНР"

Депутаты сообщили, что за годы оккупации части Донбасса в "республиках" сформировались "показатели легитимной власти".

В российской Госдуме 351 депутат поддержал направление обращения к президенту страны Владимиру Путину о признании независимыми оккупированных частей Донбасса "Л/ДНР". Лидеру РФ предлагают признать ОРДЛО самостоятельными, суверенными и независимыми государствами, сообщает сайт госоргана.

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По мнению депутатов, признание "ДНР" и "ЛНР" поможет обеспечить безопасность их жителям и защитит "республики" от внешних угроз.

Еще, по мнению российских политиков, этот шаг поспособствует укреплению международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания "обоих государств".

"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", — говорится в обращении.

Стоит отметить, что изначально было два варианта обращения к Путину на счет признания оккупированных частей Донбасса: более жесткий, от коммунистов, предусматривающий обращение напрямую, и более мягкий — от "Единой России", который предполагал предварительное обсуждение вопроса в МИД. В итоге Госдума проголосовала за вариант от КПРФ.

Напомним, депутаты российской Госдумы от коммунистической партии 19 января предложили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать оккупированные части Донбасса независимыми государствами.

У президента РФ отреагировали на предложение признать "Л/ДНР" и отметили, что сейчас ситуация и без этого напряженная, а депутатам стоит прекратить зарабатывать себе баллы подобными инициативами.

В Офисе президента Украины сообщили Фокусу, что признание Россией "республик" Донбасса будет означать нарушение Минских соглашений.