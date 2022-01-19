В Госдуме РФ хотят просить Путина признать террористов "Л/ДНР"

Депутаты Госдумы считают признание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обоснованным и морально оправданным. Они уверены, что там построили "демократические органы власти с атрибутами легитимной власти".

Депутаты российской Госдумы от коммунистической партии предложили официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признания террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Проект постановления опубликован на сайте Госдумы РФ.

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Коммунисты уверены, что украинские власти "прославляют фашистов и проявляют нетерпимость к волеизъявлению и вероисповеданию жителей Донбасса".

Российские депутаты предлагают попросить Путина как можно скорее провести переговоры с "руководством" террористических группировок о создании "правовой основы для межгосударственных отношений и вопросов безопасности".

[ + – ] В Украине говорили о невозможности вести переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" Фото: Громадське

Депутаты считают обоснованным и морально оправданным признание "Л/ДНР", поскольку там построили "демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти".

"Жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, не получая пенсий и соцпособий и в условиях полной экономической блокады", – заявили политики.

Под проектом обращения подписался лидер коммунистов Геннадий Зюганов и еще 10 членов партии. Документ просят включить в повестку работы Госдумы в феврале.

[ + – ] Документ просят проработать в феврале Фото: Скриншот

На момент написания новости украинские дипломаты не отреагировали на инициативу российских депутатов.

Отметим, что бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил о невозможности вести переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Путин ранее заявлял, что о вооруженном конфликте на Донбассе украинским властям следует говорить с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а потом уже с представителями третьих стран, в частности, с Россией.