"Москва подрывает Минский процесс": в ОП высказались о возможном признании "Л/ДНР" в РФ

Москва не спешит с разъяснениями того, какой пункт Минских соглашений предусматривает обсуждение Госдумой вопроса о признании оккупационных структур в ОРДЛО, подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу.

Внесение на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации проекта постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о необходимости признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами означает, что "российская сторона подрывает Минский процесс и значение Минских документов". Об этом в комментарии Фокусу заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Фокус поинтересовался у советника главы Офиса президента не рассматривают ли в команде украинского лидера вариант развития событий, по которому вскоре после "признания независимыми" т.н. "Л/ДНР" Кремль может устроить провокацию, после чего под предлогом "защиты республик" перейдет к полномасштабному наступлению на территорию Украины, однако тот подчеркнул, что "обсуждать какие-то гипотетические варианты в этой теме точно неправильно".

"У нас позиция достаточно ясная: даже само внесение таких проектов постановлений означает, что российская сторона подрывает Минский процесс и значение Минских документов. Что-то не видно разъяснений из Москвы о том, какой пункт Минских документов предусматривает обсуждение парламентом России вопроса о признании каких-либо оккупационных структур в ОРДЛО. Конечно, если сравнивать проекты этих постановлений, то одно из них более грубое, другое более обтекаемое. Но в целом это крайне деструктивный шаг по отношению ко всему переговорному процессу", — подчеркнул Подоляк в комментарии Фокусу.

По словам советника руководителя Офиса президента, если российская сторона делает подобный шаг, то она лишь "доказывает слова тех, кто говорит, что Россия не воспринимает всерьез Минские документы и использует их только для давления на Украину".

"Москва явно должна пояснить всем участникам переговорного процесса эту активность, нарушающую "Минск", — завил Подоляк.

[ + – ] "Что-то не видно разъяснений из Москвы о том, какой пункт Минских документов предусматривает обсуждение парламентом России вопроса о признании каких-либо оккупационных структур в ОРДЛО", — говорит Подоляк Фото: babel.ua

Отметим, проект постановления, в котором предлагается направить президенту РФ обращение о необходимости признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами, появился в базе данных Госдумы 14 февраля. Его авторами являются представители правящей политсилы "Единая Россия" Виктор Водолацкий и Артем Туров.

19 января похожий проект постановления внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от "Коммунистической партии Российской Федерации". Среди его авторов был и лидер политсилы Геннадий Зюганов.

29 января депутат Водолацкий заявлял, что жителей "ЛНР" и "ДНР" с российскими паспортами смогут призывать в армию РФ. По состоянию на июль 2021 года российское гражданство получили более 610 тысяч жителей ОРДЛО.