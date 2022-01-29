Жителей "ЛНР" и "ДНР" с российским гражданством смогут призывать в армию РФ

В Госдуме уверяют, что служба в рядах ВС РФ будет добровольной.

Граждане с российским паспортом, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", могут быть призваны на службу в Вооруженные силы РФ и будут проходить ее на территории России. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от партии "Единая Россия" Виктор Водолацкий.

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"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то Ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", – отметил он.

Ранее именно Водолацкий не раз заявлял, что "вопрос обеспечения безопасности, защиты русскоязычного населения является одним из основных на встречах с жителями республик, которых очень беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины". Он говорил, что Россия не собирается отправлять в "ЛНР" и "ДНР" своих военнослужащих, однако подчеркивал готовность России поставить в "республики" оборонительное вооружение в течение нескольких часов, если такое решение примет президент Владимир Путин.

"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", – приводит "Интерфакс" слова Водолацкого.

Более того, он не исключает, что поставки вооружения могут начаться раньше, как только для Москвы "станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада".

О необходимости обеспечить ОРДЛО оружием первым официально заговорил глава российской правящей партии "Единая Россия" Владимир Васильев. Он обратился к Путину с просьбой предоставить оружие "ЛДНР" для защиты от "агрессии".

Похожее заявление сделал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, России следует помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" и поставлять боевикам отдельные виды вооружения, чтобы повысить их обороноспособность в преддверии возможной "агрессии".

В свою очередь в Кремле ответили, что в партии Путина "Единая Россия" не советовались с ним перед тем, как попросить поставлять оружие в ОРДЛО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.

Напомним, жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, а таких на июль прошлого года насчитывалось 611 тысяч человек, разрешили голосовать на выборах в Госдуму РФ.